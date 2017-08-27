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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 27 августа 2017
Краснодар
27.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
27'
Ф. Смолов
60'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
81'
Желтая карточка
А. Гранквист
80'
79'
Замена
Е. Луценко
️️️️
К. Панченко
Замена
И. Жигулев
️️️️
Ю. Газинский
71'
67'
Замена
Х. Тиам
️️️️
А. Зотов
63'
Желтая карточка
С. Соу
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Классон
63'
61'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Вандерсон
60'
Желтая карточка
В. Рыков
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Перейра
60'
Желтая карточка
С. Петров
49'
Желтая карточка
Ш. Каборе
40'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Самба Соу
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
49
Шишкин
77
Каборе
92
Подберезкин
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
90
Смолов
4-1-2-1-2
1
Шунин
11
Темников
44
Рыков
44
Шунич
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Соу
21
Зотов
88
Ташаев
8
Панченко
14
Вандерсон
18
Газинский
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Газинский
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
7
Классон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
7
Классон
21
Зотов
23
Тиам
23
Тиам
21
Зотов
8
Панченко
48
Луценко
48
Луценко
8
Панченко
14
Вандерсон
9
Бечирай
9
Бечирай
14
Вандерсон
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
16
Денис Адамов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
18
Григорий Морозов
ЛЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Краснодар - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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