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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 04 ноября 2012
Краснодар
04.11.2012, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
37'
Вандерсон
90+2'
М. Конате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
Желтая карточка
М. Конате
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Конате
Пас отдал
А. Синицын
90'
+2
Желтая карточка
А. Синицын
82'
78'
Замена
И. Соловьев
️️️️
Я. Яншер
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
77'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
В. Коман
74'
Замена
А. Амисулашвили
️️️️
Е. Шипицин
60'
60'
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Сапета
59'
Замена
И. Семшов
️️️️
К. Кураньи
44'
Желтая карточка
А. Кокорин
Желтая карточка
Е. Шипицин
44'
ГОЛ! 1:0!
Вандерсон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Никола Дринчич
(К)
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
26
Марсио Абреу
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
4-1-2-2-1
88
Синицын
33
Анджелкович
4
Тубич
14
Мартынович
8
Смольников
18
Дринчич
25
Шипицин
78
Коман
22
Жоаозиньо
26
Абреу
14
Вандерсон
4-4-2
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
10
Джуджак
41
Сапета
4
Юсупов
89
Яншер
9
Кокорин
22
Кураньи
25
Шипицин
25
Амисулашвили
25
Амисулашвили
25
Шипицин
78
Коман
20
Игнатьев
20
Игнатьев
78
Коман
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
89
Яншер
9
Соловьев
9
Соловьев
89
Яншер
41
Сапета
16
Нобоа
16
Нобоа
41
Сапета
22
Кураньи
20
Семшов
20
Семшов
22
Кураньи
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Краснодар - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Семёнов Вячеслав (г. Гатчина) Глот Андрей (г. Ярославль)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 17:45 (прямая)
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