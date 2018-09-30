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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 30 сентября 2018
Краснодар
30.09.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
18'
Ари
45+1'
В. Классон
55'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
75'
Замена
А. Терехов
️️️️
Е. Марков
Замена
К. Куэва
️️️️
В. Классон
73'
71'
Замена
А. Соснин
️️️️
С. Соу
70'
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
М. Перейра
️️️️
П. Мамаев
70'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Вандерсон
67'
59'
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
ГОЛ! 3:0!
В. Классон
Пас отдал
Вандерсон
55'
ГОЛ! 2:0!
В. Классон
Пас отдал
Ари
45'
+1
42'
Желтая карточка
В. Рыков
35'
Желтая карточка
Т. Шунич
24'
Желтая карточка
С. Хольмен
ГОЛ! 1:0!
Ари
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Крицюк
2
Рамирес
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
10
Мамаев
18
Газинский
7
Классон
39
Ари
94
Вандерсон
4-4-1-1
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Рыков
44
Шунич
22
Жоаозиньо
27
Соу
55
Теттех
34
Рауш
20
Кардозу
48
Луценко
94
Вандерсон
89
Стоцкий
89
Стоцкий
94
Вандерсон
7
Классон
99
Куэва
99
Куэва
7
Классон
10
Мамаев
10
Перейра
10
Перейра
10
Мамаев
27
Соу
23
Соснин
23
Соснин
27
Соу
Марков
11
Терехов
11
Терехов
Марков
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Краснодар - Динамо
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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