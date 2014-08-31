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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 31 августа 2014
Краснодар
31.08.2014, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
35'
М. Вальбуэна
49'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
90'
+3
Желтая карточка
В. Гранат
85'
Замена
А. Прудников
️️️️
А. Кокорин
68'
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Вальбуэна
67'
Вторая желтая
А. Юсупов
66'
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Измайлов
64'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
О. Ахмедов
60'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
54'
53'
Замена
В. Ванкер
️️️️
И. Денисов
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Нобоа
Пас отдал
А. Кокорин
45'
+2
Желтая карточка
К. Самба
Желтая карточка
М. Измайлов
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
2
Марат Измайлов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-1-4-1
88
Синицын
17
Калешин
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
4
Гранквист
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
2
Измайлов
10
Перейра
34
Быстров
14
Вандерсон
4-1-3-1-1
21
Березовский
11
Манолев
6
Дуглас
4
Самба
13
Гранат
27
Денисов
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Жирков
28
Вальбуэна
9
Кокорин
10
Ахмедов
18
Газинский
18
Газинский
10
Ахмедов
2
Измайлов
21
Лаборде
21
Лаборде
2
Измайлов
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
27
Денисов
21
Ванкер
21
Ванкер
27
Денисов
28
Вальбуэна
11
Ионов
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
89
Прудников
89
Прудников
9
Кокорин
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Краснодар - Динамо
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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