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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 09 августа 2023
Динамо
09.08.2023, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
4 : 3
Завершен
Краснодар
31'
Д. Фомин (П)
35'
В. Грулев
67'
В. Грулев
90+6'
А. Захарян
42'
Н. Кривцов
47'
М. Давид Кобнан
77'
Д. Кордоба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Краснодар
ГОЛ! 4:3!
А. Захарян
90'
+6
Желтая карточка
Д. Фомин
88'
84'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Г. Арутюнян
Желтая карточка
М. Нгамале
82'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Я. Гладышев
79'
77'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Кордоба
72'
Замена
А. Черников
️️️️
Н. Кривцов
ГОЛ! 3:2!
В. Грулев
67'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Макаров
65'
Замена
А. Захарян
️️️️
Д. Лесовой
65'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Д. Скопинцев
65'
59'
Замена
Л. Оласа
️️️️
С. Волков
59'
Замена
К. Боржес
️️️️
М. Баньяц
59'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
М. Давид Кобнан
47'
ГОЛ! 2:2!
М. Давид Кобнан
Пас отдал
К. Ленини
45'
Пенальти не реализован!
И. Ахметов
42'
ГОЛ! 2:1!
Н. Кривцов
Пас отдал
И. Ахметов
ГОЛ! 2:0!
В. Грулев
Пас отдал
Я. Гладышев
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Фомин
31'
29'
Желтая карточка
С. Агкацев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
82
Сергей Волков
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЛП
7
Михайло Баньяц
ОП
6
Кевин Ленини
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Арсен Захарян
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
20
Кади Боржес
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
9
Джон Кордоба
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЦП
53
Александр Черников
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
6
Хуниор Алонсо
РФ
4-1-2-2-1
31
Лещук
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
80
Бессмертный
74
Фомин
88
Лесовой
23
Гагнидзе
27
Грулев
77
Макаров
91
Гладышев
4-1-4-1
1
Агкацев
15
Эктов
31
Кайо
4
Арутюнян
82
Волков
7
Баньяц
99
Кобнан
6
Ленини
88
Кривцов
97
Ахметов
93
Сулейманов
77
Макаров
70
Тюкавин
70
Тюкавин
77
Макаров
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
88
Лесовой
23
Захарян
23
Захарян
88
Лесовой
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
82
Волков
15
Оласа
15
Оласа
82
Волков
7
Баньяц
20
Боржес
20
Боржес
7
Баньяц
99
Кобнан
9
Кордоба
9
Кордоба
99
Кобнан
88
Кривцов
53
Черников
53
Черников
88
Кривцов
4
Арутюнян
6
Алонсо
6
Алонсо
4
Арутюнян
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Иван Зазвонкин
АП
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Курбан Расулов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
1
Михаил Штепа
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Иван Зазвонкин
АП
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Курбан Расулов
ВР
76
Илья Купцов
ВР
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Динамо - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
ВТБ Арена
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