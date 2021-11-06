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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 06 ноября 2021
Динамо
06.11.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
73'
В. Грулев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
90'
+2
Желтая карточка
Э. Сперцян
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
В. Грулев
85'
84'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Ионов
83'
Замена
Е. Чернов
️️️️
У. Спайич
Желтая карточка
В. Грулев
81'
Замена
С. Игбун
️️️️
К. Тюкавин
77'
ГОЛ! 1:0!
В. Грулев
Пас отдал
К. Н'Жи
73'
71'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
В. Классон
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Макаров
68'
Желтая карточка
А. Кутицкий
57'
Желтая карточка
К. Тюкавин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
52
Тонни Вилена
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
25
Урош Спайич
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
5
Реми Кабелла
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
18
Ордец
2
Бальбуэна
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
6
Моро
27
Грулев
17
Шиманьски
77
Макаров
70
Тюкавин
4-2-3-1
39
Сафонов
25
Спайич
31
Кайо
28
Сорокин
52
Вилена
53
Черников
20
Крыховяк
11
Ионов
5
Кабелла
7
Классон
8
Сперцян
77
Макаров
9
Н'Жи
9
Н'Жи
77
Макаров
27
Грулев
4
Евгеньев
4
Евгеньев
27
Грулев
70
Тюкавин
44
Игбун
44
Игбун
70
Тюкавин
25
Спайич
23
Чернов
23
Чернов
25
Спайич
11
Ионов
88
Кривцов
88
Кривцов
11
Ионов
7
Классон
9
Кордоба
9
Кордоба
7
Классон
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Евгений Городов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Амелин AVAR - Валерий Данченко
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
ВТБ Арена
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