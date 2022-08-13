Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 13 августа 2022
Динамо
13.08.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Краснодар
85'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
С. Волков
85'
Замена
И. Манелов
️️️️
А. Ионов
84'
Желтая карточка
М. Сафонов
Желтая карточка
Д. Фомин
84'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Н. Моро
81'
77'
Желтая карточка
А. Ионов
66'
Замена
М. Баньяц
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Д. Макаров
️️️️
В. Грулев
46'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
45'
+6
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
37'
12'
Желтая карточка
Э. Сперцян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
23
Гагнидзе
27
Грулев
23
Захарян
90
Смолов
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
4
Бородин
4
Литвинов
2
Рамирес
53
Черников
11
Ионов
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
27
Грулев
77
Макаров
77
Макаров
27
Грулев
6
Моро
88
Лесовой
88
Лесовой
6
Моро
82
Волков
28
Сорокин
28
Сорокин
82
Волков
9
Кордоба
7
Баньяц
7
Баньяц
9
Кордоба
11
Ионов
2
Манелов
2
Манелов
11
Ионов
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Вячеслав Якимов
ОП
70
Владислав Самко
ЛВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Вячеслав Якимов
ОП
70
Владислав Самко
ЛВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Дмитрий Чельцов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
Новости команд
Все
Динамо
Краснодар
Экс-форвард «Динамо»: «Тюкавин в последних матчах сдал, 2 матча за сборную вообще пешком»
10:21
3
Лещенко – о чемпионских перспективах «Динамо»: «Клуб поборется до конца с «Зенитом»
08:30
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Экс-форвард «Динамо»: «Тюкавин в последних матчах сдал, 2 матча за сборную вообще пешком»
10:21
3
Лещенко – о чемпионских перспективах «Динамо»: «Клуб поборется до конца с «Зенитом»
08:30
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
2
Генич: «1-е место пока не говорит о силе «Динамо»
Вчера, 12:07
1
Черчесов оценил борьбу 5 команд за титул в РПЛ
Вчера, 10:07
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
2
Генич объяснил неудачи «Краснодара»
Вчера, 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+