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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 19 июля 2020
Краснодар
19.07.2020, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
26'
В. Грулев
90+1'
Жоаозиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
90'
+3
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Ш. Каборе
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Жоаозиньо
Пас отдал
К. Н'Жи
84'
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Д. Уткин
76'
71'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
В. Грулев
71'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
И. Школик
Замена
М. Кутовой
️️️️
Н. Сергеев
70'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Газинский
69'
67'
Желтая карточка
В. Рыков
53'
Замена
А. Соснин
️️️️
Г. Морозов
48'
Желтая карточка
Г. Морозов
Замена
Н. Сергеев
️️️️
А. Черников
46'
Желтая карточка
К. Ольссон
45'
Желтая карточка
Д. Уткин
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Грулев
Пас отдал
Т. Шунич
Замена
Д. Адамов
️️️️
Р. Кабелла
19'
Красная карточка
М. Сафонов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
39
Максим Данилин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-1-4-1-1
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
28
Сорокин
53
Черников
99
Фернандеш
8
Ольссон
47
Уткин
18
Газинский
5
Кабелла
33
Берг
4-2-2-1-1
31
Лещук
4
Евгеньев
44
Шунич
44
Рыков
18
Морозов
33
Нойштедтер
77
Каборе
20
Школик
22
Жоаозиньо
27
Грулев
39
Данилин
47
Уткин
15
Мацукатов
15
Мацукатов
47
Уткин
Сергеев
90
Кутовой
90
Кутовой
Сергеев
53
Черников
17
Сергеев
17
Сергеев
53
Черников
5
Кабелла
16
Адамов
16
Адамов
5
Кабелла
18
Газинский
93
Сулейманов
93
Сулейманов
18
Газинский
27
Грулев
9
Н'Жи
9
Н'Жи
27
Грулев
18
Морозов
23
Соснин
23
Соснин
18
Морозов
20
Школик
7
Хильемарк
7
Хильемарк
20
Школик
77
Каборе
27
Комличенко
27
Комличенко
77
Каборе
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
17
Владислав Карапузов
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
Остались в запасе
17
Владислав Карапузов
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Краснодар - Динамо
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Краснодар
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