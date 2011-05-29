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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 29 мая 2011
Краснодар
29.05.2011, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
80'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
+3
Желтая карточка
А. Воронин
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Воронин
Замена
А. Мартынович
️️️️
М. Абреу
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Н. Марков
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Травма
И. Пикущак
Замена
А. Ерохин
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
Р. Воробьев
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
(К)
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-5-1
1
Городов
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
13
Марков
22
Жоаозиньо
26
Абреу
18
Дринчич
84
Воробьев
50
Татарчук
10
Пикущак
4-3-3
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Самедов
41
Сапета
19
Дуймович
9
Кокорин
0
Воронин
22
Кураньи
26
Абреу
14
Мартынович
14
Мартынович
26
Абреу
84
Воробьев
21
Ерохин
21
Ерохин
84
Воробьев
13
Марков
14
Мовсисян
14
Мовсисян
13
Марков
19
Самедов
90
Смолов
90
Смолов
19
Самедов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
1
Игорь Усминский
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
30
Владимир Габулов
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
1
Игорь Усминский
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Краснодар - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
С. Суховерхов (Воронеж)
М. Гаврилин (Владимир)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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