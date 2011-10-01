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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 01 октября 2011
Динамо
01.10.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
31'
А. Воронин
74'
А. Воронин
29'
Е. Шипицин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
Замена
А. Сапета
️️️️
К. Кураньи
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Воронин
Пас отдал
А. Самедов
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Юсупов
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Жоаозиньо
Замена
А. Кокорин
️️️️
П. Нехайчик
Замена
А. Кульчий
️️️️
М. Абреу
Замена
Н. Марков
️️️️
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 1:1!
А. Воронин
Пас отдал
И. Семшов
ГОЛ! 0:1!
Е. Шипицин
Пас отдал
Н. Дринчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
(К)
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
44
Рыков
6
Фернандес
26
Уилкшир
33
Нехайчик
20
Семшов
4
Юсупов
19
Самедов
22
Кураньи
0
Воронин
3-3-3-1
1
Усминский
14
Мартынович
22
Враньеш
4
Тубич
25
Шипицин
18
Дринчич
30
Кудряшов
50
Татарчук
26
Абреу
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
22
Кураньи
41
Сапета
41
Сапета
22
Кураньи
4
Юсупов
8
Мисимович
8
Мисимович
4
Юсупов
33
Нехайчик
9
Кокорин
9
Кокорин
33
Нехайчик
30
Кудряшов
13
Марков
13
Марков
30
Кудряшов
26
Абреу
24
Кульчий
24
Кульчий
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
14
Мовсисян
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
21
Александр Ерохин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
21
Александр Ерохин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Динамо - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Лапидус (Элиста)
Андрей Малородов (Саратов)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая) 10:10 (воскресенье, 2 октября) 19:20 (вторник, 4 октября)
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