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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 30 мая 2015
Динамо
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
16'
Б. Джуджак
20'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ионов
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Измайлов
Желтая карточка
Б. Ротенберг
88'
81'
Замена
М. Измайлов
️️️️
О. Ахмедов
80'
Замена
В. Быстров
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
В. Габулов
78'
70'
Замена
Ари
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Б. Джуджак
66'
Желтая карточка
К. Кураньи
28'
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
В. Калешин
ГОЛ! 1:0!
Б. Джуджак
Пас отдал
К. Кураньи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
15
Роман Широков
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
39
Ари
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Габулов
18
Жирков
6
Дуглас
4
Самба
28
Ротенберг
21
Ванкер
10
Джуджак
47
Зобнин
28
Вальбуэна
11
Ионов
22
Кураньи
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
98
Петров
10
Перейра
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Мамаев
15
Широков
14
Вандерсон
11
Ионов
77
Катрич
77
Катрич
11
Ионов
10
Джуджак
6
Кузьмин
6
Кузьмин
10
Джуджак
10
Ахмедов
2
Измайлов
2
Измайлов
10
Ахмедов
10
Мамаев
34
Быстров
34
Быстров
10
Мамаев
14
Вандерсон
39
Ари
39
Ари
14
Вандерсон
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
78
Денис Кавлинов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:10 (прямая)
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