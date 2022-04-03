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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 03 апреля 2022
Краснодар
03.04.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
45+6'
Д. Фомин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Динамо
Желтая карточка
А. Ионов
90'
+4
89'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
А. Захарян
76'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Э. Сперцян
75'
Замена
Д. Окоронкво
️️️️
В. Ильин
64'
62'
Замена
Д. Макаров
️️️️
В. Грулев
53'
Желтая карточка
С. Шиманьски
Замена
И. Манелов
️️️️
О. Олусегун
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
А. Черников
46'
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фомин
Желтая карточка
А. Мартынович
39'
Желтая карточка
А. Черников
35'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Н. Кривцов
29'
Желтая карточка
С. Бородин
23'
22'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
Желтая карточка
Н. Кривцов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Олакунле Олусегун
ЛП
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
27
Вячеслав Грулев
РФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Сафонов
23
Чернов
14
Мартынович
4
Бородин
98
Петров
53
Черников
6
Олусегун
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Ионов
98
Ильин
4-1-1-2-2
1
Шунин
2
Варела
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
93
Лаксальт
74
Фомин
6
Моро
23
Захарян
17
Шиманьски
27
Грулев
90
Смолов
98
Ильин
20
Окоронкво
20
Окоронкво
98
Ильин
53
Черников
23
Якимов
23
Якимов
53
Черников
88
Кривцов
18
Газинский
18
Газинский
88
Кривцов
8
Сперцян
15
Мацукатов
15
Мацукатов
8
Сперцян
6
Олусегун
2
Манелов
2
Манелов
6
Олусегун
27
Грулев
77
Макаров
77
Макаров
27
Грулев
23
Захарян
7
Скопинцев
7
Скопинцев
23
Захарян
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Краснодар - Динамо
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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