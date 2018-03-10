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Расписание матчей
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Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 10 марта 2018
Динамо
10.03.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
Замена
А. Соснин
️️️️
Ф. Черных
87'
75'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
69'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
61'
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
К. Панченко
️️️️
Н. Обольский
61'
50'
Желтая карточка
А. Гранквист
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Рауш
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Самба Соу
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
55
Абдул Теттех
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
94
Вандерсон
РФ
4-1-2-1-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Рыков
44
Шунич
34
Козлов
15
Цаллагов
34
Рауш
27
Соу
88
Ташаев
9
Обольский
11
Черных
4-1-3-1-1
88
Синицын
49
Шишкин
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
27
Шатов
10
Перейра
10
Мамаев
7
Классон
90
Смолов
34
Рауш
27
Грулев
27
Грулев
34
Рауш
11
Черных
23
Соснин
23
Соснин
11
Черных
9
Обольский
8
Панченко
8
Панченко
9
Обольский
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
10
Перейра
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Перейра
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
33
Станислав Крицюк
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
55
Абдул Теттех
ЦП
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Динамо - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Антон Фролов (Москва)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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