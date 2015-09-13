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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 13 сентября 2015
Краснодар
13.09.2015, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Динамо
11'
Р. Лаборде
41'
П. Мамаев
71'
О. Ахмедов
90+1'
П. Мамаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Динамо
ГОЛ! 4:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Ф. Смолов
90'
+1
84'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
В. Левин
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Быстров
77'
73'
Желтая карточка
П. Погребняк
72'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Р. Зобнин
ГОЛ! 3:0!
О. Ахмедов
71'
Замена
М. Перейра
️️️️
Р. Лаборде
66'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Ю. Газинский
57'
ГОЛ! 2:0!
П. Мамаев
41'
Желтая карточка
Ф. Смолов
37'
Желтая карточка
Ю. Газинский
32'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лаборде
Пас отдал
Ф. Смолов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
21
Рикардо Лаборде
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Краснодар
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
4-5-1
88
Синицын
55
Енджейчик
4
Страндберг
4
Гранквист
98
Петров
21
Лаборде
10
Мамаев
18
Газинский
10
Ахмедов
34
Быстров
90
Смолов
4-1-2-2-1
30
Габулов
34
Козлов
15
Губочан
0
Дьяков
18
Морозов
27
Денисов
88
Левин
47
Зобнин
88
Ташаев
11
Ионов
88
Погребняк
34
Быстров
13
Марков
13
Марков
34
Быстров
18
Газинский
77
Каборе
77
Каборе
18
Газинский
21
Лаборде
10
Перейра
10
Перейра
21
Лаборде
47
Зобнин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
47
Зобнин
88
Левин
27
Живоглядов
27
Живоглядов
88
Левин
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
78
Денис Кавлинов
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
27
Валерий Сарамутин
ЦП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Краснодар - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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