Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 14 апреля 2019
Динамо
14.04.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
77'
Е. Марков
87'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
87'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Желтая карточка
С. Соу
83'
Замена
С. Хольмен
️️️️
Г. Морозов
78'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
Жоаозиньо
77'
76'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Д. Скопинцев
66'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Ш. Каборе
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Черных
60'
46'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Сулейманов
Желтая карточка
Е. Луценко
43'
41'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
Е. Марков
37'
26'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Федор Черных
ЛП
27
Самба Соу
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-3-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Шунич
4
Евгеньев
34
Козлов
27
Соу
11
Черных
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
20
Марков
48
Луценко
4-1-2-1-2
39
Сафонов
89
Стоцкий
14
Мартынович
25
Спайич
7
Скопинцев
77
Каборе
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
93
Сулейманов
11
Черных
27
Грулев
27
Грулев
11
Черных
18
Морозов
8
Хольмен
8
Хольмен
18
Морозов
7
Скопинцев
2
Рамирес
2
Рамирес
7
Скопинцев
77
Каборе
47
Уткин
47
Уткин
77
Каборе
93
Сулейманов
18
Игнатьев
18
Игнатьев
93
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
5
Владимир Москвичев
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Динамо
Краснодар
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:14
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
8
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
08:44
Агент объяснил, почему Тюкавин не перейдет в турецкий клуб
Вчера, 20:33
8
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
Вчера, 16:54
3
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:14
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
10:58
8
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
08:44
Агент объяснил, почему Тюкавин не перейдет в турецкий клуб
Вчера, 20:33
8
Тюкавин сказал, может ли уйти из «Динамо» зимой
Вчера, 13:49
5
«Динамо» – «Краснодар» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:14
РПЛ: шансы «Динамо» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура
08:44
Боярский определил главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство
Вчера, 16:54
3
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
Вчера, 14:16
7
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+