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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 25 августа 2024
Динамо
25.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
26'
В. Са
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Краснодар
90'
+5
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Д. Боков
️️️️
Х. Карраскаль
90'
+2
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Л. Чавес
85'
81'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
В. Са
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Лунев
79'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
77'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
73'
69'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
65'
Желтая карточка
О. Олусегун
64'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
57'
Желтая карточка
Л. Оласа
56'
Желтая карточка
Д. Коста
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
46'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Н. Маричаль
46'
46'
Замена
А. Черников
️️️️
К. Кастаньо
26'
ГОЛ! 0:1!
В. Са
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
15
Кевин Кастаньо
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-3-1-1-2
99
Лунев
2
Бальбуэна
5
Майсторович
2
Маричаль
93
Лаксальт
24
Чавес
2
Даса
10
Бителло
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
6
Ленини
15
Кастаньо
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
99
Лунев
31
Лещук
31
Лещук
99
Лунев
2
Маричаль
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Маричаль
24
Чавес
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
24
Чавес
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
15
Карраскаль
11
Боков
11
Боков
15
Карраскаль
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
15
Кастаньо
53
Черников
53
Черников
15
Кастаньо
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
1
4
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
18
Офсайды
1
5
Количество передач
402
353
Сейвы
6
9
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Сергей Иванов
Резервный судья:
Егор Егоров
Инспектор:
Владимир Казьменко
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Генич, Аксенов)
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