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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 11 мая 2013
Динамо
11.05.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
69'
А. Кокорин
52'
М. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
90'
+1
Замена
Тейку
️️️️
С. Петров
Замена
С. Давыдов
️️️️
П. Соломатин
85'
84'
Желтая карточка
Д. Анджелкович
74'
Замена
В. Коман
️️️️
Исаэль
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
В. Гранат
69'
67'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Перейра
59'
Желтая карточка
М. Абреу
Замена
И. Соловьев
️️️️
Я. Яншер
55'
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Сапета
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
М. Перейра
45'
Желтая карточка
Р. Нахушев
Желтая карточка
Л. Уилкшир
35'
Желтая карточка
М. Ломич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Душан Анджелкович
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
26
Марсио Абреу
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
88
Исаэль
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
89
Яншер
41
Сапета
4
Юсупов
10
Джуджак
31
Соломатин
9
Кокорин
3-3-1-2-1
1
Фильцов
98
Петров
55
Нахушев
14
Мартынович
13
Марков
26
Абреу
33
Анджелкович
10
Перейра
88
Исаэль
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
89
Яншер
9
Соловьев
9
Соловьев
89
Яншер
41
Сапета
16
Нобоа
16
Нобоа
41
Сапета
31
Соломатин
10
Давыдов
10
Давыдов
31
Соломатин
98
Петров
4
Тейку
4
Тейку
98
Петров
88
Исаэль
78
Коман
78
Коман
88
Исаэль
10
Перейра
25
Шипицин
25
Шипицин
10
Перейра
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
1
Евгений Городов
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Динамо - Краснодар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая)
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