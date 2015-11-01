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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Нефтехимик
Волга - Нефтехимик: обзор матча 01 ноября 2015
Волга
01.11.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
70'
Е. Духнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Нефтехимик
90'
Замена
Е. Шанин
️️️️
Д. Караев
Замена
И. Бугаенко
️️️️
А. Сторожук
90'
88'
Желтая карточка
Д. Караев
Замена
Р. Хайруллов
️️️️
Д. Баулин
88'
83'
Замена
А. Васянович
️️️️
Е. Духнов
81'
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
Л. Решетников
70'
ГОЛ! 0:1!
Е. Духнов
69'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Салимов
57'
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Малеев
Замена
И. Бырлов
️️️️
Д. Рахманов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
17
Сергей Борисов
ЦП
11
Алексей Сторожук
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
5
Роман Салимов
ПВ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Волга
56
Константин Баранов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
14
Михаил Дрязгов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Артем Кузьмичев
ЦП
89
Ефим Шанин
ЦП
33
Никита Родионов
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
4-2-1-3
35
Красильников
20
Захаров
5
Вагапов
23
Баулин
28
Мухаметдинов
17
Борисов
11
Сторожук
22
Рахманов
26
Отставнов
17
Кузнецов
93
Наговицин
4-2-2-2
1
Самохвалов
2
Морозов
3
Сурков
15
Ярославцев
13
Почивалин
23
Решетников
28
Духнов
5
Салимов
8
Малеев
90
Домшинский
5
Лаврентьев
11
Сторожук
31
Бугаенко
31
Бугаенко
11
Сторожук
23
Баулин
92
Хайруллов
92
Хайруллов
23
Баулин
22
Рахманов
7
Бырлов
7
Бырлов
22
Рахманов
23
Решетников
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
23
Решетников
Караев
89
Шанин
89
Шанин
Караев
28
Духнов
30
Васянович
30
Васянович
28
Духнов
5
Салимов
10
Караев
10
Караев
5
Салимов
8
Малеев
9
Субботин
9
Субботин
8
Малеев
Остались в запасе
Волга
Нефтехимик
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Михаил Дрязгов
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
25
Ростислав Солдатенко
ВР
33
Никита Родионов
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
8
Денис Рахманов
ПВ
14
Михаил Дрязгов
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
33
Никита Родионов
ЦП
Главный тренер
Сергей Седышев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Волга - Нефтехимик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
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