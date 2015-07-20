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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Волга
Нефтехимик - Волга: обзор матча 20 июля 2015
Нефтехимик
20.07.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
2 : 0
Завершен
Волга
52'
Р. Салимов
75'
Л. Решетников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Волга
Замена
Я. Волков
️️️️
Л. Решетников
90'
Замена
Р. Шония
️️️️
А. Домшинский
84'
81'
Замена
М. Дрязгов
️️️️
И. Бугаенко
Замена
А. Секретов
️️️️
А. Малеев
78'
ГОЛ! 2:0!
Л. Решетников
75'
70'
Желтая карточка
В. Захаров
70'
Замена
А. Маврин
️️️️
А. Мещеряков
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
Е. Духнов
68'
Желтая карточка
Е. Духнов
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Салимов
52'
46'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Наговицин
46'
Замена
В. Аралин
️️️️
А. Сторожук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
5
Роман Салимов
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
20
Валерий Захаров
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
2
Евгений Мухаметзянов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
11
Алексей Сторожук
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
27
Артем Мещеряков
ЦП
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
93
Даниил Наговицин
ЦФ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Ярослав Волков
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
89
Ефим Шанин
ЦП
8
Артем Кузьмичев
ЦП
21
Руслан Шония
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Волга
56
Константин Баранов
ВР
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
12
Виталий Аралин
ЦП
14
Михаил Дрязгов
ЦП
73
Александр Маврин
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
4-2-2-2
1
Самохвалов
13
Почивалин
3
Сурков
15
Ярославцев
2
Морозов
23
Решетников
28
Духнов
8
Малеев
5
Салимов
5
Лаврентьев
90
Домшинский
4-3-3
35
Красильников
28
Мухаметдинов
2
Мухаметзянов
92
Хайруллов
20
Захаров
11
Сторожук
17
Борисов
27
Мещеряков
17
Кузнецов
93
Наговицин
31
Бугаенко
90
Домшинский
21
Шония
21
Шония
90
Домшинский
23
Решетников
4
Волков
4
Волков
23
Решетников
28
Духнов
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
28
Духнов
8
Малеев
10
Секретов
10
Секретов
8
Малеев
93
Наговицин
8
Рахманов
8
Рахманов
93
Наговицин
11
Сторожук
12
Аралин
12
Аралин
11
Сторожук
31
Бугаенко
14
Дрязгов
14
Дрязгов
31
Бугаенко
27
Мещеряков
73
Маврин
73
Маврин
27
Мещеряков
Остались в запасе
Нефтехимик
Волга
25
Ростислав Солдатенко
ВР
89
Ефим Шанин
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
89
Ефим Шанин
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Главный тренер
Сергей Седышев
Статистика матча Нефтехимик - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Нефтехимик
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