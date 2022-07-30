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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Нефтехимик
Волга - Нефтехимик: обзор матча 30 июля 2022
Волга
30.07.2022, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Нефтехимик
55'
М. Уридия
90+6'
М. Лайкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Нефтехимик
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
М. Лайкин
Замена
И. Беляков
️️️️
Д. Ефремов
87'
83'
Замена
Е. Черкес
️️️️
Р. Безруков
78'
Желтая карточка
Р. Янушковский
Замена
Н. Муромский
️️️️
Р. Махмутов
76'
Замена
А. Кротов
️️️️
А. Герюгов
76'
72'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Уридия
72'
Замена
М. Лайкин
️️️️
В. Москвичев
Замена
Г. Уридия
️️️️
Б. Билалов
63'
Замена
Т. Джикия
️️️️
А. Цыганцов
63'
59'
Замена
Р. Денисов
️️️️
Ф. Дворецков
59'
Замена
А. Терехов
️️️️
И. Школик
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Уридия
21'
Желтая карточка
М. Ширяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Денис Рахманов
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волга
60
Владислав Полетаев
ВР
55
Иван Устинов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Антон Кротов
ЦП
87
Герман Паскин
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Морозов
23
Абазов
30
Хабибуллин
95
Магомадов
7
Герюгов
23
Махмутов
22
Рахманов
22
Ефремов
13
Цыганцов
9
Билалов
8
Рахманов
3-1-5-1
96
Обухов
12
Ширяев
44
Калугин
17
Котов
5
Москвичев
23
Безруков
22
Дворецков
20
Школик
2
Ситдиков
21
Галиулин
25
Уридия
22
Ефремов
10
Беляков
10
Беляков
22
Ефремов
23
Махмутов
10
Муромский
10
Муромский
23
Махмутов
7
Герюгов
23
Кротов
23
Кротов
7
Герюгов
13
Цыганцов
89
Джикия
89
Джикия
13
Цыганцов
9
Билалов
22
Уридия
22
Уридия
9
Билалов
22
Дворецков
16
Денисов
16
Денисов
22
Дворецков
5
Москвичев
83
Лайкин
83
Лайкин
5
Москвичев
23
Безруков
8
Черкес
8
Черкес
23
Безруков
20
Школик
11
Терехов
11
Терехов
20
Школик
25
Уридия
10
Янушковский
10
Янушковский
25
Уридия
Остались в запасе
Волга
Нефтехимик
60
Владислав Полетаев
ВР
55
Иван Устинов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
87
Герман Паскин
ЦП
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
55
Иван Устинов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
87
Герман Паскин
ЦП
99
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Волга - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Виталий Жолобов (Волжский)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Труд
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