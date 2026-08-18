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«Хапоэль Беер-Шева» – «Сабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

18 августа 2026 8:07
Хапоэль БШ - Сабах
19 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Сабаха»
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Матч плей-офф Лиги чемпионов между израильским «Хапоэль Беер-Шева» и азербайджанским «Сабахом» пройдет 19 августа в Беэр-Шеве. Хозяева подходят к решающему противостоянию с хорошей формой – три победы подряд, 15 матчей с голами и три сухих матча, тогда как гости также впечатляют: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч, забивают в 12 матчах кряду и демонстрируют феноменальную защиту – в среднем 0,40 пропущенного гола за последние пять игр. Встречаются две команды, которые уверенно прошли предыдущие раунды, и теперь решается судьба путевки в групповой этап. Кто же сумеет сделать первый шаг к мечте – хозяева, которые полагаются на поддержку трибун и длительную голевую серию, или гости, которые делают ставку на надежную оборону и быстрые контратаки?

Кто победит в матче

В пользу «Хапоэль Беер-Шева» говорит их впечатляющая голевая серия и игра в обороне. Израильский клуб забивает в 15 последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола и пропускает 1,00 гола. Кроме того, команда не пропускает в трех последних встречах, что свидетельствует о высокой организации защиты. В квалификационных раундах «Хапоэль» уверенно прошел «Црвену Звезду» (2-0 и 1-0) и «Викингур Рейкьявик» (2-1 и 2-0). Домашняя поддержка на стадионе в Беэр-Шеве станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап. Однако защита израильтян не столь надежна, как у соперника, и против быстрых атак «Сабаха» могут возникнуть проблемы.

«Сабах» подходит к матчу с колоссальным преимуществом в защите – команда пропускает в среднем всего 0,40 гола за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в квалификации. При этом атака азербайджанцев также впечатляет: в среднем они забивают 2,00 гола за матч и забивают в 12 последних встречах. В квалификации «Сабах» уверенно прошел «Орхус» (4-0 и 1-2) и «КуПС» (2-0 и 1-0), а в чемпионате Азербайджана стартовал с победы над «Кяпязом» (2-0). Однако выездные матчи в Лиге чемпионов – всегда серьезное испытание, и против такого организованного соперника, как «Хапоэль», азербайджанцам будет непросто. Тем не менее их умение играть вторым номером и использовать контратаки может стать ключевым фактором.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Сабах» выглядит более сбалансированным коллективом за счет надежной защиты и высокой результативности. «Хапоэль» силен дома и стабильно забивает, но его оборона уступает защите гостей. Учитывая, что азербайджанцы редко пропускают и стабильно забивают, они имеют хорошие шансы на победу, несмотря на выездной статус.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Сабаха» впечатляет – 0,40 пропущенного гола за игру и 12 матчей с голами, тогда как «Хапоэль» также стабилен, но уступает в защитных показателях. Учитывая, что гости редко пропускают и много забивают, они выглядят фаворитами, хотя домашнее поле хозяев может нивелировать это преимущество.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (50%)
4
Забитых мячей
6
2
В среднем за матч
3
2:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лига чемпионов, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
19.08.2026
Сабах

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хапоэль БШ
1
Офир Марсиано
ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
12
Итай Ротман
ЦЗ
4
Мигел Витор
(К) ЦЗ
2
Гай Мизрахи
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
28
Niv Yehoshua
ЦП
9
Захи Ахмед
ЛФ
7
Эльель Перец
ЦФ
20
J. East
ЦФ
66
Игор Златанович
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Сабах
92
Стас Покатилов
(К) ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
5
Рахман Дашдамиров
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Джой-Лэнс Микелс
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
21
Велько Шимич
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
34
Ксандер Северина
ПВ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Хапоэль БШ
34
Marco Wolff
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Eitay Hazout
ЦП
18
Roy Levy
ЦП
8
Мохамад Кнаан
ПВ
27
Йоан Стоянов
ПВ
11
Амир Ганах
ЛФ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Сабах
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
4
Aden McCarthy
ЦЗ
8
Christian Nwachukwu
ЦП
88
R. Fernandes
ЦП
16
Rauf Rustamli
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
99
Patrick Orphe M'Bina
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
4-1-1-4
1
Марсиано
5
Амадор
12
Ротман
4
Витор
2
Мизрахи
25
Вентура
28
9
Ахмед
66
Златанович
20
7
Перец
4-2-2-2
92
Покатилов
80
Зедадка
3
Сольве
5
Дашдамиров
27
Пухач
7
Рахмоналиев
10
Исаев
21
Шимич
13
Лепиньица
34
Северина
20
Микелс
28
8
Кнаан
8
Кнаан
28
9
Ахмед
11
Ганах
11
Ганах
9
Ахмед
66
Златанович
14
Маледе
14
Маледе
66
Златанович
3
Сольве
33
33
3
Сольве
10
Исаев
8
8
10
Исаев
34
Северина
99
99
34
Северина
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Сабах
34
Marco Wolff
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Eitay Hazout
ЦП
18
Roy Levy
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
4
Aden McCarthy
ЦЗ
88
R. Fernandes
ЦП
16
Rauf Rustamli
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
34
Marco Wolff
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
23
Eitay Hazout
ЦП
18
Roy Levy
ЦП
27
Йоан Стоянов
ПВ
45
Mohamad Abu Rumi
ЦФ
19
Amit Ohana
ЦФ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
94
Ravan Mirzammadov
ВР
4
Aden McCarthy
ЦЗ
88
R. Fernandes
ЦП
16
Rauf Rustamli
ЦП
6
Абдулах Хайбулаев
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
23
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Хапоэль БШ
Точно не сыграют
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
Дан Битон
ЦП
Сабах
Точно не сыграют
Khayal Aliyev
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сабаха». Гости демонстрируют феноменальную игру в обороне (0,40 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают в 12 матчах подряд, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в защитных показателях. Учитывая, что «Сабах» прошел серьезных соперников в квалификации и не проигрывает в шести из восьми последних матчей, он способен добиться победы на выезде. Ставка: победа «Сабаха» с коэффициентом 3,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Хапоэль Беер-Шева» и «Сабахом» состоится 19 августа 2026 года в Беэр-Шеве и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Хапоэль Беер-Шева» – «Сабах»: смотреть онлайн

3.10
Победа «Сабаха»
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Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов Сабах Хапоэль БШ
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