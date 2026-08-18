Матч плей-офф Лиги чемпионов между израильским «Хапоэль Беер-Шева» и азербайджанским «Сабахом» пройдет 19 августа в Беэр-Шеве. Хозяева подходят к решающему противостоянию с хорошей формой – три победы подряд, 15 матчей с голами и три сухих матча, тогда как гости также впечатляют: они не проигрывают в шести из восьми последних встреч, забивают в 12 матчах кряду и демонстрируют феноменальную защиту – в среднем 0,40 пропущенного гола за последние пять игр. Встречаются две команды, которые уверенно прошли предыдущие раунды, и теперь решается судьба путевки в групповой этап. Кто же сумеет сделать первый шаг к мечте – хозяева, которые полагаются на поддержку трибун и длительную голевую серию, или гости, которые делают ставку на надежную оборону и быстрые контратаки?

Кто победит в матче

В пользу «Хапоэль Беер-Шева» говорит их впечатляющая голевая серия и игра в обороне. Израильский клуб забивает в 15 последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола и пропускает 1,00 гола. Кроме того, команда не пропускает в трех последних встречах, что свидетельствует о высокой организации защиты. В квалификационных раундах «Хапоэль» уверенно прошел «Црвену Звезду» (2-0 и 1-0) и «Викингур Рейкьявик» (2-1 и 2-0). Домашняя поддержка на стадионе в Беэр-Шеве станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на выход в групповой этап. Однако защита израильтян не столь надежна, как у соперника, и против быстрых атак «Сабаха» могут возникнуть проблемы.

«Сабах» подходит к матчу с колоссальным преимуществом в защите – команда пропускает в среднем всего 0,40 гола за последние пять игр, что является одним из лучших показателей в квалификации. При этом атака азербайджанцев также впечатляет: в среднем они забивают 2,00 гола за матч и забивают в 12 последних встречах. В квалификации «Сабах» уверенно прошел «Орхус» (4-0 и 1-2) и «КуПС» (2-0 и 1-0), а в чемпионате Азербайджана стартовал с победы над «Кяпязом» (2-0). Однако выездные матчи в Лиге чемпионов – всегда серьезное испытание, и против такого организованного соперника, как «Хапоэль», азербайджанцам будет непросто. Тем не менее их умение играть вторым номером и использовать контратаки может стать ключевым фактором.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Сабах» выглядит более сбалансированным коллективом за счет надежной защиты и высокой результативности. «Хапоэль» силен дома и стабильно забивает, но его оборона уступает защите гостей. Учитывая, что азербайджанцы редко пропускают и стабильно забивают, они имеют хорошие шансы на победу, несмотря на выездной статус.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Сабаха» впечатляет – 0,40 пропущенного гола за игру и 12 матчей с голами, тогда как «Хапоэль» также стабилен, но уступает в защитных показателях. Учитывая, что гости редко пропускают и много забивают, они выглядят фаворитами, хотя домашнее поле хозяев может нивелировать это преимущество.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (50%) 4 Забитых мячей 6 2 В среднем за матч 3 2:1 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд Сабах 5 : 2 Хапоэль БШ Лига чемпионов, 4 раунд Сабах 5 : 2 Хапоэль БШ Лига чемпионов, 4 раунд Хапоэль БШ 2 : 1 Сабах

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сабаха». Гости демонстрируют феноменальную игру в обороне (0,40 пропущенного гола за игру) и стабильно забивают в 12 матчах подряд, тогда как хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в защитных показателях. Учитывая, что «Сабах» прошел серьезных соперников в квалификации и не проигрывает в шести из восьми последних матчей, он способен добиться победы на выезде. Ставка: победа «Сабаха» с коэффициентом 3,10.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Хапоэль Беер-Шева» и «Сабахом» состоится 19 августа 2026 года в Беэр-Шеве и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.