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«Атлетико» – «Малага»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

18 августа 2026 8:41
Атлетико - Малага
19 авг. 2026, среда 22:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Атлетико» с форой (-1,5)
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Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Малагой» пройдет 19 августа в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Хозяева подходят к старту сезона с хорошей формой и историческим преимуществом над соперником – они побеждают в пяти последних очных встречах и не пропускают в трех из них. Гости, вернувшиеся в элитный дивизион, демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию в товарищеских матчах, но их защита выглядит уязвимой. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – мадридский гранд, который традиционно доминирует в этом противостоянии, или дерзкий новичок, который попытается преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

В пользу «Атлетико» говорит их колоссальное преимущество в очных встречах. Мадридский клуб побеждает в пяти последних матчах против «Малаги», причем в трех из них не пропускает, а в пяти последних очных встречах стабильно забивает. Кроме того, «Атлетико» забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч. Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,40 гола. В товарищеских матчах «Атлетико» выглядел нестабильно: победа над «Марселем» (2-1) и поражения от «Манчестер Сити» (1-3) и «Манчестер Юнайтед» (1-2). Тем не менее домашняя поддержка и статус фаворита должны помочь команде Симеоне начать сезон с победы.

«Малага» подходит к матчу с хорошей беспроигрышной серией в товарищеских матчах – они не проигрывают в 13 из 15 последних встреч, а в среднем за последние пять игр забивают 2,40 гола, что является высоким показателем. Кроме того, гости забивают в шести последних матчах, а их атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы защите «Атлетико». Однако защита «Малаги» действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, а также пропускают в шести последних матчах. В очных встречах с «Атлетико» у гостей серьезные проблемы – они не могут забить в трех последних матчах и неизменно проигрывают. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, «Малаге» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Атлетико». Хозяева имеют мощную атаку, историческое преимущество и играют на своем поле, тогда как гости, несмотря на хорошую беспроигрышную серию в товарищеских матчах, уязвимы в обороне и имеют неудачную историю противостояний. Ожидается, что «Атлетико» добьется уверенной победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Атлетико» имеет подавляющее преимущество – пять побед подряд, три сухих матча и голы в пяти последних встречах с «Малагой». Текущая форма «Атлетико» нестабильна в защите, но его атака стабильна, тогда как «Малага» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая историю и разницу в классе, «Атлетико» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 12 (57%)
Ничьих - 5 (24%)
Побед - 4 (19%)
30
Забитых мячей
18
1.43
В среднем за матч
0.86
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
29.10.2016
Малага
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 31 тур
Малага
2 : 2
11.04.2015
Атлетико
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
Малага
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 1
10.02.2018
Атлетико
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 0
16.09.2017
Малага
Испания. Примера, 29 тур
Малага
0 : 2
01.04.2017
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
29.10.2016
Малага
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1 : 0
23.04.2016
Малага
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1 : 0
20.12.2015
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Малага
2 : 2
11.04.2015
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
3 : 1
22.11.2014
Малага
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 1
11.05.2014
Малага
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 1
04.01.2014
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0 : 0
03.03.2013
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
07.10.2012
Малага
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2 : 1
05.05.2012
Малага
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 0
08.01.2012
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 3
07.05.2011
Малага
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0 : 3
19.12.2010
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
0 : 2
31.01.2010
Малага
Испания. Примера, 1 тур
Малага
3 : 0
30.08.2009
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Малага
1 : 1
25.01.2009
Атлетико
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
4 : 0
31.08.2008
Малага
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
27
Jorge Domínguez
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
6
Коке
(К) ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
3
Carlos Puga
ЦЗ
15
Ángel Recio
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
31
Rafita
ЦЗ
23
Izan Merino
ЦЗ
8
Карлос Дотор
ЦП
10
David Larrubia
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Чупе
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
46
Jorge Castillo
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
29
Miguel Cubo
ЦФ
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
14
Rafa Rodriguez
ЦП
28
Joseph Otunenche
ЦП
19
Хуан Крус
АП
6
Ramón Enríquez
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
24
Ле Норман
30
Мартинес
27
17
Ганцко
6
Коке
4
Мендоса
8
Барриос
16
Ортис
11
Лукман
77
Мартин
3-2-1-5
4
31
23
3
15
8
Дотор
10
9
Чупе
11
Муньос
22
1
6
Коке
23
Юльманн
23
Юльманн
6
Коке
4
Мендоса
20
Симеоне
20
Симеоне
4
Мендоса
77
Мартин
7
Кан Ин
7
Кан Ин
77
Мартин
16
Ортис
10
Баэна
10
Баэна
16
Ортис
27
14
Льоренте
14
Льоренте
27
3
12
Салинас
12
Салинас
3
8
Дотор
14
14
8
Дотор
11
Муньос
19
Крус
19
Крус
11
Муньос
4
6
6
4
22
17
17
22
Остались в запасе
Атлетико
Малага
29
Miguel Cubo
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
46
Jorge Castillo
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Carlos Lopez
ВР
28
Joseph Otunenche
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
Остались в запасе
29
Miguel Cubo
ЦФ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
1
Хуан Муссо
ВР
46
Jorge Castillo
ЦП
Остались в запасе
13
Carlos Lopez
ВР
28
Joseph Otunenche
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
32
Juan Fernandéz
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Атлетико
Точно не сыграют
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Александр Серлот
ЦФ
Хулиан Альварес
ЦФ
Тома Лемар
АП
Обед Варгас
ЦП
Малага
Точно не сыграют
Moussa Diarra
ЦЗ
Juanpe
ЦП
Адриан Ниньо
ЦФ
Фернандо Калеро
ЦЗ
D. Murillo
ЦЗ
Aarón Ochoa
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Атлетико» с разницей минимум в два мяча. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (пять побед подряд), стабильно забивают «Малаге» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Атлетико» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.9.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Малагой» состоится 19 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.

«Атлетико» – «Малага»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

1.90
Победа «Атлетико» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Малага Атлетико
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