Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Малагой» пройдет 19 августа в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Хозяева подходят к старту сезона с хорошей формой и историческим преимуществом над соперником – они побеждают в пяти последних очных встречах и не пропускают в трех из них. Гости, вернувшиеся в элитный дивизион, демонстрируют впечатляющую беспроигрышную серию в товарищеских матчах, но их защита выглядит уязвимой. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – мадридский гранд, который традиционно доминирует в этом противостоянии, или дерзкий новичок, который попытается преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

В пользу «Атлетико» говорит их колоссальное преимущество в очных встречах. Мадридский клуб побеждает в пяти последних матчах против «Малаги», причем в трех из них не пропускает, а в пяти последних очных встречах стабильно забивает. Кроме того, «Атлетико» забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч. Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,40 гола. В товарищеских матчах «Атлетико» выглядел нестабильно: победа над «Марселем» (2-1) и поражения от «Манчестер Сити» (1-3) и «Манчестер Юнайтед» (1-2). Тем не менее домашняя поддержка и статус фаворита должны помочь команде Симеоне начать сезон с победы.

«Малага» подходит к матчу с хорошей беспроигрышной серией в товарищеских матчах – они не проигрывают в 13 из 15 последних встреч, а в среднем за последние пять игр забивают 2,40 гола, что является высоким показателем. Кроме того, гости забивают в шести последних матчах, а их атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы защите «Атлетико». Однако защита «Малаги» действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, а также пропускают в шести последних матчах. В очных встречах с «Атлетико» у гостей серьезные проблемы – они не могут забить в трех последних матчах и неизменно проигрывают. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, «Малаге» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Атлетико». Хозяева имеют мощную атаку, историческое преимущество и играют на своем поле, тогда как гости, несмотря на хорошую беспроигрышную серию в товарищеских матчах, уязвимы в обороне и имеют неудачную историю противостояний. Ожидается, что «Атлетико» добьется уверенной победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Атлетико» имеет подавляющее преимущество – пять побед подряд, три сухих матча и голы в пяти последних встречах с «Малагой». Текущая форма «Атлетико» нестабильна в защите, но его атака стабильна, тогда как «Малага» много забивает, но еще больше пропускает. Учитывая историю и разницу в классе, «Атлетико» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Атлетико» с разницей минимум в два мяча. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (пять побед подряд), стабильно забивают «Малаге» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Атлетико» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.9.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Малагой» состоится 19 августа 2026 года в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 2.