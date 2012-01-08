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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 08 января 2012
Малага
08.01.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
Желтая карточка
Л. Переа
Замена
Адриан
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Апоньо
️️️️
С. Касорла
Замена
Дуда
️️️️
Д. Буонанотте
Замена
А. Туран
️️️️
Э. Сальвио
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Хуанми
Желтая карточка
Р. Фалькао
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
22
Иско
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Энцо Мареска
ЦП
32
Апоньо
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
20
Адриан
ЦФ
4-2-2-2
13
Кабальеро
18
Монреаль
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
28
Тулалан
8
Касорла
22
Иско
30
Буонанотте
7
Хуанми
23
Рондон
3-2-3-1-1
1
Куртуа
2
Годин
18
Домингес
21
Переа
20
Хуанфран
16
Луис
14
Габи
11
Сальвио
5
Тиагу
10
Диего
9
Фалькао
8
Касорла
32
Апоньо
32
Апоньо
8
Касорла
30
Буонанотте
17
Дуда
17
Дуда
30
Буонанотте
7
Хуанми
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
7
Хуанми
11
Сальвио
66
Туран
66
Туран
11
Сальвио
9
Фалькао
20
Адриан
20
Адриан
9
Фалькао
Остались в запасе
Малага
Атлетико
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Малага - Атлетико
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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