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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 07 мая 2011
Атлетико
07.05.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 3
Завершен
Малага
29'
Х. Саломон Рондон
35'
Ж. Баптиста
84'
Э. Мареска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Апоньо
Замена
Э. Мареска
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 0:3!
Э. Мареска
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
М. Демичелис
Замена
С. Силва
️️️️
Дуда
Замена
Д. Форлан
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Коке
️️️️
Элиас
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 0:2!
Ж. Баптиста
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
А. Домингес
️️️️
Л. Переа
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Элиас
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
3-2-2-3
43
Де Хеа
4
Суарес
2
Годин
21
Переа
16
Луис
30
Уйфалуши
19
Рейес
7
Элиас
19
Коста
10
Агуэро
14
Гарсия
4-2-2-2
13
Кабальеро
18
Гамес
13
Стадсгаард
2
Демичелис
19
Элизеу
4
Камачо
32
Апоньо
30
Фернандес
17
Дуда
23
Рондон
10
Баптиста
21
Переа
18
Домингес
18
Домингес
21
Переа
7
Элиас
6
Коке
6
Коке
7
Элиас
14
Гарсия
10
Форлан
10
Форлан
14
Гарсия
23
Рондон
16
Мареска
16
Мареска
23
Рондон
17
Дуда
84
Силва
84
Силва
17
Дуда
32
Апоньо
20
Портильо
20
Портильо
32
Апоньо
Остались в запасе
Атлетико
Малага
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Элдер Росарио
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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