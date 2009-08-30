Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 30 августа 2009
Малага
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
34'
Н. Баха
62'
М.
89'
Х. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
ГОЛ! 3:0!
Х. Торрес
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
М. Родригес
Замена
С. Бенашур
️️️️
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
Г. Мунуа
ГОЛ! 2:0!
М.
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Симау
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Хуанито
Замена
А. Луке
️️️️
М. Степанов
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
Х. Гамес
ГОЛ! 1:0!
Н. Баха
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
М.
️️️️
П. Мтилига
15'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
8
Фернандо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Атлетико
13
Роберто
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Кеко
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-2-3-1
78
Мунуа
8
Мтилига
5
Степанов
18
Гамес
25
Торрес
24
Хуанито
17
Дуда
14
Баха
23
Вальдо
45
Форестьери
4-3-3
1
Асенхо
30
Уйфалуши
5
Хуанито
5
Хейтинга
3
Лопес
11
Родригес
23
Сантана
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
14
Гарсия
8
Мтилига
0
Ману
0
Ману
8
Мтилига
45
Форестьери
18
Бенашур
18
Бенашур
45
Форестьери
5
Степанов
5
Луке
5
Луке
5
Степанов
20
Симау
19
Рейес
19
Рейес
20
Симау
14
Гарсия
14
Хурадо
14
Хурадо
14
Гарсия
11
Родригес
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
11
Родригес
Остались в запасе
Малага
Атлетико
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Фернандо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
13
Роберто
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Фернандо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Малага - Атлетико
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Атлетико
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+