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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 19 декабря 2010
Малага
19.12.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
22'
Тиагу
66'
А. Домингес
69'
Тиагу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
Замена
Х. Валера
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 0:3!
Тиагу
Пас отдал
Симау
Желтая карточка
Х. Гамес
ГОЛ! 0:2!
А. Домингес
Пас отдал
Тиагу
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
Фернандо
️️️️
И. Гонсалес
Замена
Ф. Портильо
️️️️
М.
Желтая карточка
М.
ГОЛ! 0:1!
Тиагу
Пас отдал
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
23
Рубен
ВР
0
Ману
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
84
Сандро Силва
ЦП
14
Набиль Баха
АП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
3-2-1-2-1
23
Рубен
13
Стадсгаард
24
Росарио
88
Гонсалес
19
Элизеу
18
Гамес
24
Хуанито
17
Дуда
30
Фернандес
23
Рондон
4-4-2
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
18
Домингес
21
Переа
16
Луис
19
Рейес
12
Ассунсао
5
Тиагу
20
Симау
14
Гарсия
10
Агуэро
88
Гонсалес
8
Фернандо
8
Фернандо
88
Гонсалес
30
Фернандес
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
30
Фернандес
0
Ману
20
Портильо
20
Портильо
0
Ману
14
Гарсия
20
Валера
20
Валера
14
Гарсия
19
Рейес
8
Мерида
8
Мерида
19
Рейес
10
Агуэро
19
Коста
19
Коста
10
Агуэро
Остались в запасе
Малага
Атлетико
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
14
Набиль Баха
АП
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
84
Сандро Силва
ЦП
14
Набиль Баха
АП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Малага - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
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