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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 10 февраля 2018
Малага
10.02.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
1'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
78'
67'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
М. Ласен
61'
41'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
М. Итурра
20'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Кеко
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-4-2
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
16
Рикка
8
Гонсалес
20
Кеко
16
Итурра
5
Кастро
21
Эн-Несири
12
Идейе
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
16
Луис
21
Эрнандес
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
7
Витоло
7
Гризманн
19
Коста
Остались в запасе
Малага
Атлетико
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Малага - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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