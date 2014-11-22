Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 22 ноября 2014
Атлетико
22.11.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Малага
12'
Тиагу
42'
А. Гризманн
83'
Д. Годин
64'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
87'
86'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Хуанми
ГОЛ! 3:1!
Д. Годин
Пас отдал
Тиагу
83'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
82'
74'
Замена
Ресио
️️️️
С. Дардер
73'
Вторая желтая
Саму
71'
Желтая карточка
С. Санчес
64'
ГОЛ! 2:1!
Р. Санта Крус
Пас отдал
С. Кастильехо
62'
Замена
Р. Орта
️️️️
М. Торрес
58'
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
Р. Хименес
️️️️
М. Манджукич
57'
Желтая карточка
Габи
53'
51'
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
А. Гризманн
48'
47'
Желтая карточка
Саму
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Туран
42'
ГОЛ! 1:0!
Тиагу
Пас отдал
Коке
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
4-4-2
13
Мойя
14
Ансальди
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
66
Туран
9
Манджукич
7
Гризманн
4-3-1-2
13
Камени
5
Антунеш
23
Торрес
3
Велигтон
20
Санчес
14
Саму
10
Дардер
4
Камачо
70
Кастильехо
24
Санта Крус
7
Хуанми
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
9
Манджукич
9
Хименес
9
Хименес
9
Манджукич
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
23
Торрес
21
Орта
21
Орта
23
Торрес
10
Дардер
36
Ресио
36
Ресио
10
Дардер
7
Хуанми
18
Альберто
18
Альберто
7
Хуанми
Остались в запасе
Атлетико
Малага
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Малага
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Малага
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+