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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 20 декабря 2015
Малага
20.12.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
87'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
Замена
Хуанпи
️️️️
Н. Амрабат
90'
ГОЛ! 1:0!
Шарлес
Пас отдал
Н. Амрабат
87'
83'
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
М. Торрес
79'
Желтая карточка
Р. Росалес
74'
Замена
Дуда
️️️️
Д. Чоп
70'
64'
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
56'
Вторая желтая
Габи
51'
Желтая карточка
Габи
45'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Вьетто
45'
Желтая карточка
Я. Карраско
Желтая карточка
Шарлес
45'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
45'
21'
Желтая карточка
Л. Вьетто
20'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-3
13
Камени
3
Велигтон
16
Росалес
23
Торрес
6
Альбентоса
4
Камачо
36
Ресио
27
Хуанкар
39
Амрабат
19
Шарлес
9
Чоп
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
10
Вьетто
39
Амрабат
10
Хуанпи
10
Хуанпи
39
Амрабат
9
Чоп
17
Дуда
17
Дуда
9
Чоп
23
Торрес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
23
Торрес
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
10
Вьетто
9
Торрес
9
Торрес
10
Вьетто
Остались в запасе
Малага
Атлетико
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Малага - Атлетико
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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