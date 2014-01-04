Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 04 января 2014
Малага
04.01.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
70'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
Желтая карточка
Антунеш
89'
Желтая карточка
Саму
87'
86'
Желтая карточка
К. Родригес
85'
Замена
Т. Алдервейрелд
️️️️
Д. Вилья
83'
Желтая карточка
Д. Годин
77'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
П. Моралес
️️️️
М. Ангелери
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Элизеу
66'
Замена
Дуда
️️️️
Хуанми
66'
62'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
53'
Желтая карточка
Хуанфран
46'
Замена
Адриан
️️️️
О. Торрес
Желтая карточка
М. Ангелери
41'
26'
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
С. Дардер
24'
10'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
20
Адриан
ЦФ
3-2-3-1
13
Кабальеро
2
Ангелери
5
Антунеш
3
Велигтон
19
Элизеу
18
Гамес
14
Саму
4
Камачо
10
Дардер
7
Хуанми
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
8
Торрес
6
Коке
66
Туран
5
Тиагу
7
Вилья
19
Коста
2
Ангелери
77
Моралес
77
Моралес
2
Ангелери
7
Хуанми
17
Дуда
17
Дуда
7
Хуанми
19
Элизеу
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Элизеу
7
Вилья
23
Алдервейрелд
23
Алдервейрелд
7
Вилья
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
8
Торрес
20
Адриан
20
Адриан
8
Торрес
Остались в запасе
Малага
Атлетико
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Малага - Атлетико
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+