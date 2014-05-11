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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 11 мая 2014
Атлетико
11.05.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Малага
74'
Т. Алдервейрелд
65'
Саму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
90'
+1
Замена
Б. Павловски
️️️️
Н. Амрабат
88'
Вторая желтая
М. Ангелери
Желтая карточка
Габи
87'
82'
Желтая карточка
Дуда
82'
Замена
Хуанми
️️️️
Саму
Желтая карточка
М. Суарес
78'
76'
Замена
Э. Рескальдани
️️️️
Р. Санта Крус
ГОЛ! 1:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Х. Соса
74'
Замена
Диего
️️️️
А. Туран
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
Саму
Замена
Х. Соса
️️️️
Р. Гарсия
63'
Замена
Адриан
️️️️
Коке
57'
51'
Желтая карточка
Элизеу
43'
Желтая карточка
М. Ангелери
Желтая карточка
А. Туран
35'
3'
Желтая карточка
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
23
Алдервейрелд
20
Хуанфран
66
Туран
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
7
Вилья
14
Гарсия
4-3-1-2
13
Кабальеро
5
Антунеш
3
Велигтон
2
Ангелери
19
Элизеу
10
Дардер
14
Саму
4
Камачо
17
Дуда
39
Амрабат
24
Санта Крус
14
Гарсия
7
Соса
7
Соса
14
Гарсия
66
Туран
10
Диего
10
Диего
66
Туран
6
Коке
20
Адриан
20
Адриан
6
Коке
24
Санта Крус
7
Рескальдани
7
Рескальдани
24
Санта Крус
14
Саму
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Саму
39
Амрабат
19
Павловски
19
Павловски
39
Амрабат
Остались в запасе
Атлетико
Малага
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
7
Александр Яковенко
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Малага
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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