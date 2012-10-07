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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 07 октября 2012
Атлетико
07.10.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Малага
6'
Р. Фалькао
90'
Велигтон (АГ)
36'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
Замена
Тиагу
️️️️
А. Туран
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Велигтон
90'
88'
Желтая карточка
Н. Монреаль
Желтая карточка
Р. Фалькао
78'
78'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Иско
Желтая карточка
М. Суарес
75'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Адриан
69'
61'
Замена
Ресио
️️️️
М. Итурра
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Белезоглу
60'
58'
Желтая карточка
М. Итурра
51'
Желтая карточка
И. Камачо
47'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Р. Санта Крус
Желтая карточка
А. Туран
38'
36'
ГОЛ! 1:1!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Н. Монреаль
Желтая карточка
Ф. Луис
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Э. Белезоглу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
(К)
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Габи
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
(К)
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
66
Туран
25
Белезоглу
14
Габи
9
Фалькао
20
Адриан
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
18
Монреаль
16
Итурра
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
24
Санта Крус
25
Белезоглу
7
Родригес
7
Родригес
25
Белезоглу
66
Туран
5
Тиагу
5
Тиагу
66
Туран
20
Адриан
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адриан
16
Итурра
36
Ресио
36
Ресио
16
Итурра
22
Иско
20
Портильо
20
Портильо
22
Иско
24
Санта Крус
16
Савиола
16
Савиола
24
Санта Крус
Остались в запасе
Атлетико
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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