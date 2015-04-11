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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 11 апреля 2015
Малага
11.04.2015, суббота, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
37'
Ф. Торрес (АГ)
71'
Саму
25'
А. Гризманн
78'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Н. Амрабат
90'
+2
88'
Желтая карточка
А. Гризманн
85'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Р. Орта
️️️️
С. Кастильехо
84'
80'
Замена
Кани
️️️️
А. Туран
Желтая карточка
Велигтон
78'
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Р. Хименес
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Хуанми
76'
73'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Габи
ГОЛ! 2:1!
Саму
Пас отдал
Н. Амрабат
71'
68'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
С. Дардер
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Торрес
37'
28'
Желтая карточка
Габи
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
15
Бока
20
Санчес
16
Росалес
3
Велигтон
36
Ресио
14
Саму
10
Дардер
70
Кастильехо
7
Хуанми
39
Амрабат
4-4-2
1
Облак
18
Гамес
20
Хименес
13
Миранда
20
Хуанфран
5
Тиагу
66
Туран
14
Габи
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
70
Кастильехо
21
Орта
21
Орта
70
Кастильехо
7
Хуанми
12
Тиссоне
12
Тиссоне
7
Хуанми
39
Амрабат
24
Гуэрра
24
Гуэрра
39
Амрабат
9
Торрес
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Торрес
66
Туран
8
Кани
8
Кани
66
Туран
14
Габи
9
Хименес
9
Хименес
14
Габи
Остались в запасе
Малага
Атлетико
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Малага - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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