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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 23 апреля 2016
Атлетико
23.04.2016, суббота, 19:15
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Малага
62'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
90'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Ф. Луис
82'
77'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Чоп
Замена
А. Фернандес
️️️️
А. Гризманн
66'
65'
Замена
Хуанпи
️️️️
П. Форнальс
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Ф. Луис
62'
59'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Р. Орта
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
57'
Желтая карточка
Ф. Торрес
57'
Желтая карточка
Х. Хименес
54'
29'
Желтая карточка
Велигтон
25'
Желтая карточка
Шарлес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
16
Луис
20
Хименес
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
4-2-2-2
13
Очоа
16
Росалес
3
Велигтон
6
Альбентоса
23
Торрес
36
Ресио
4
Камачо
8
Форнальс
21
Орта
9
Чоп
19
Шарлес
7
Гризманн
17
Фернандес
17
Фернандес
7
Гризманн
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
21
Орта
5
Кастро
5
Кастро
21
Орта
8
Форнальс
10
Хуанпи
10
Хуанпи
8
Форнальс
9
Чоп
24
Санта Крус
24
Санта Крус
9
Чоп
Остались в запасе
Атлетико
Малага
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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