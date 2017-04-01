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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 01 апреля 2017
Малага
01.04.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
26'
Коке
74'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
88'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ф. Луис
84'
Замена
Д. Годин
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Хуанкар
76'
Желтая карточка
Ресио
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Луис
Замена
М. Сантос
️️️️
Кеко
72'
Замена
Ресио
️️️️
Х. Родригес
60'
53'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Парти
31'
Желтая карточка
С. Савич
26'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Замена
Ф. Рикка
️️️️
М. Торрес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
71
Денис Бойко
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
36
Ресио
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-1-1
13
Камени
3
Льоренте
23
Торрес
16
Росалес
23
Эрнандес
27
Хуанкар
6
Родригес
20
Кеко
4
Камачо
8
Форнальс
19
Рамирес
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
21
Эрнандес
15
Савич
16
Луис
18
Парти
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
23
Торрес
16
Рикка
16
Рикка
23
Торрес
6
Родригес
36
Ресио
36
Ресио
6
Родригес
20
Кеко
27
Сантос
27
Сантос
20
Кеко
16
Луис
20
Хименес
20
Хименес
16
Луис
7
Гризманн
2
Годин
2
Годин
7
Гризманн
18
Парти
10
Корреа
10
Корреа
18
Парти
Остались в запасе
Малага
Атлетико
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Дуда
ЛВ
99
Андре Морейра
ВР
88
Кейди Баре
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
88
Кейди Баре
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Малага - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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