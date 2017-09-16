Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 16 сентября 2017
Атлетико
16.09.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Малага
61'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
90'
+2
Желтая карточка
Ресио
88'
Желтая карточка
Кеко
Желтая карточка
Хуанфран
76'
Желтая карточка
Я. Карраско
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Борха
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
4
Диего Ролан
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
21
Эрнандес
16
Луис
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
18
Парти
14
Габи
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-1
13
Роберто
16
Рикка
23
Эрнандес
16
Росалес
16
Гонсалес
8
Гонсалес
5
Кастро
36
Ресио
17
Борха
Остались в запасе
Атлетико
Малага
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
4
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Малага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Малага
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+