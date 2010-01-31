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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 31 января 2010
Атлетико
31.01.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 2
Завершен
Малага
3'
Дуда
70'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
Желтая карточка
Тиагу
+3
ГОЛ! 0:2!
Х. Лопес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Лопес
Желтая карточка
Фернандо
Замена
️️️️
Х. Гамес
Замена
Хуанито
️️️️
Дуда
Замена
Н. Баха
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
И. Камачо
Замена
С. Агуэро
️️️️
И. Бальде
Желтая карточка
Велигтон
ГОЛ! 0:1!
Дуда
Пас отдал
Х. Гамес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Симау
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
(К)
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
35
Хави Лопес
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
8
Фернандо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Малага
13
Роберто
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
21
Переа
18
Домингес
30
Уйфалуши
14
Хурадо
4
Камачо
5
Тиагу
20
Симау
10
Форлан
6
Бальде
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Гамес
88
Гонсалес
3
Велигтон
0
Ману
35
Хави Лопес
6
Торибио
8
Фернандо
18
Бенашур
17
Дуда
10
Кайседо
4
Камачо
19
Рейес
19
Рейес
4
Камачо
3
Лопес
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Лопес
6
Бальде
10
Агуэро
10
Агуэро
6
Бальде
17
Дуда
24
Хуанито
24
Хуанито
17
Дуда
10
Кайседо
14
Баха
14
Баха
10
Кайседо
Остались в запасе
Атлетико
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Роберто
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Малага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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