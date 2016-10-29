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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 29 октября 2016
Атлетико
29.10.2016, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
4 : 2
Завершен
Малага
7'
Я. Карраско
24'
К. Гамейро
44'
К. Гамейро
86'
Я. Карраско
31'
С. Рамирес
64'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
90'
+1
Желтая карточка
И. Камачо
88'
Вторая желтая
Г. Кастро
ГОЛ! 4:2!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Корреа
86'
Желтая карточка
С. Ньигес
84'
77'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Желтая карточка
Я. Облак
77'
73'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
72'
Замена
Дуда
️️️️
П. Форнальс
69'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
Замена
Тиагу
️️️️
К. Гамейро
65'
64'
ГОЛ! 3:2!
И. Камачо
Пас отдал
Г. Кастро
63'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Б. Коне
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Гризманн
61'
Вторая желтая
С. Савич
60'
59'
Замена
Хуанпи
️️️️
Джони
Желтая карточка
С. Савич
49'
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
44'
43'
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
А. Корреа
️️️️
Н. Гайтан
31'
31'
ГОЛ! 2:1!
С. Рамирес
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
24'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
24
Джони
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
14
Габи
8
Ньигес
10
Гайтан
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
4-3-2-1
13
Камени
16
Росалес
26
Коне
16
Рикка
17
Вильянуэва
4
Камачо
27
Хуанкар
5
Кастро
8
Форнальс
24
Джони
19
Рамирес
7
Гризманн
21
Эрнандес
21
Эрнандес
7
Гризманн
9
Гамейро
5
Тиагу
5
Тиагу
9
Гамейро
10
Гайтан
10
Корреа
10
Корреа
10
Гайтан
24
Джони
10
Хуанпи
10
Хуанпи
24
Джони
8
Форнальс
17
Дуда
17
Дуда
8
Форнальс
26
Коне
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
Коне
Остались в запасе
Атлетико
Малага
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
71
Денис Бойко
ВР
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
71
Денис Бойко
ВР
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Малага
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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