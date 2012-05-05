Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Малага
Атлетико - Малага: обзор матча 05 мая 2012
Атлетико
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Малага
69'
Коке
80'
Адриан
38'
Элизеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Малага
Замена
А. Домингес
️️️️
Э. Сальвио
+1
Желтая карточка
Э. Сальвио
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
Коке
Замена
Дуда
️️️️
Элизеу
ГОЛ! 2:1!
Адриан
Пас отдал
Р. Фалькао
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
Тиагу
Замена
А. Туран
️️️️
Диего
Желтая карточка
Диего
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:1!
Коке
Замена
Коке
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 0:1!
Элизеу
Желтая карточка
М. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
10
Диего
АП
5
Тиагу
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
19
Элизеу
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Малага
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
20
Адриан
5
Тиагу
11
Сальвио
9
Фалькао
10
Диего
4-2-3-1
13
Камени
18
Монреаль
20
Санчес
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
8
Касорла
23
Рондон
11
Сальвио
18
Домингес
18
Домингес
11
Сальвио
10
Диего
66
Туран
66
Туран
10
Диего
4
Суарес
6
Коке
6
Коке
4
Суарес
19
Элизеу
17
Дуда
17
Дуда
19
Элизеу
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
23
Рондон
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
23
Рондон
Остались в запасе
Атлетико
Малага
1
Серхио Асенхо
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
36
Ресио
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Малага
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Малага
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+