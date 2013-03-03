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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетико
Малага - Атлетико: обзор матча 03 марта 2013
Малага
03.03.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетико
Желтая карточка
Ж. Тулалан
86'
81'
Желтая карточка
Коке
Замена
С. Фернандес
️️️️
Иско
73'
67'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
К. Родригес
Замена
М. Итурра
️️️️
Хоакин
66'
Замена
Д. Лугано
️️️️
М. Демичелис
63'
62'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
58'
Желтая карточка
Д. Коста
38'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Велигтон
34'
17'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
12
Лукас Пиазон
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-3-2
13
Кабальеро
2
Демичелис
3
Велигтон
5
Антунеш
18
Гамес
28
Тулалан
22
Иско
12
Пиазон
20
Портильо
24
Санта Крус
17
Хоакин
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
66
Туран
6
Коке
7
Родригес
19
Коста
9
Фалькао
2
Демичелис
14
Лугано
14
Лугано
2
Демичелис
17
Хоакин
16
Итурра
16
Итурра
17
Хоакин
22
Иско
30
Фернандес
30
Фернандес
22
Иско
7
Родригес
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Родригес
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
Остались в запасе
Малага
Атлетико
13
Идрисс Камени
ВР
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
77
Педро Моралес
ЛП
17
Дуда
ЛВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Малага - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ла Росаледа
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