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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Нижний Новгород
Челябинск - Нижний Новгород: обзор матча 03 октября 2015
Челябинск
03.10.2015, суббота, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
1 : 3
Завершен
Нижний Новгород
54'
М. Шайморданов
27'
И. Беляков
67'
М. Ершов
90'
Н. Вдовиченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челябинск - Нижний Новгород
90'
Замена
Н. Николаев
️️️️
К. Жильцов
90'
ГОЛ! 1:3!
Н. Вдовиченко
Замена
И. Малышев
️️️️
А. Брызгалов
88'
77'
Замена
Э. Стурки
️️️️
Н. Кабаев
Замена
Н. Печенкин
️️️️
А. Гафнер
73'
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Ершов
66'
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Абрамов
56'
Замена
Н. Вдовиченко
️️️️
И. Беляков
ГОЛ! 1:1!
М. Шайморданов
54'
46'
Замена
Д. Голубев
️️️️
А. Ткач
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Беляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
16
Сергей Глазков
ВР
65
Владимир Иванов
ЦЗ
12
Виталий Коркин
ЦЗ
25
Артем Гафнер
ЦЗ
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
17
Вячеслав Стешин
ЦП
8
Кирилл Холодов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
20
Алексей Брызгалов
ЦП
22
Денис Урывков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
14
Александр Недогода
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
97
Владислав Дубровский
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
18
Константин Устюжанин
ЦП
13
Илья Малышев
ЦФ
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
39
Артем Даниленко
ЦФ
3-2-4-1
16
Глазков
25
Гафнер
33
Федосюк
4
Быстров
12
Коркин
65
Иванов
17
Стешин
11
Шайморданов
20
Брызгалов
8
Холодов
22
Урывков
3-2-3-1
31
Анисимов
5
Жильцов
90
Хрипков
15
Ершов
4
Абрамов
3
Маслов
13
Ткач
21
Нестеров
8
Кабаев
10
Беляков
20
Брызгалов
13
Малышев
13
Малышев
20
Брызгалов
25
Гафнер
6
Печенкин
6
Печенкин
25
Гафнер
8
Кабаев
19
Стурки
19
Стурки
8
Кабаев
5
Жильцов
96
Николаев
96
Николаев
5
Жильцов
10
Беляков
25
Вдовиченко
25
Вдовиченко
10
Беляков
13
Ткач
92
Голубев
92
Голубев
13
Ткач
4
Абрамов
39
Даниленко
39
Даниленко
4
Абрамов
Остались в запасе
Челябинск
Нижний Новгород
97
Владислав Дубровский
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
72
Олег Новиков
ВР
18
Константин Устюжанин
ЦП
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Лазарев
41
Максим Шумайлов
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
97
Владислав Дубровский
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
72
Олег Новиков
ВР
18
Константин Устюжанин
ЦП
24
Дмитрий Быстров
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Лазарев
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Челябинск - Нижний Новгород
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Центральный
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