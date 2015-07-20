Игорь Лазарев
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Лазарев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 октября 1963
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Лазарев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 октября 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Челябинск
|18
|11
|5
|2
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Лада-Тольятти
|0 : 1
|Челябинск
|28.07.2015
|Челябинск
|3 : 0
|Динамо
|03.08.2015
|Нефтехимик
|1 : 2
|Челябинск
|10.08.2015
|Челябинск
|2 : 0
|Химик
|16.08.2015
|Пари НН
|0 : 0
|Челябинск
|21.08.2015
|Волга
|2 : 0
|Челябинск
|28.08.2015
|Сызрань-2003
|2 : 0
|Челябинск
|03.09.2015
|Зенит-Ижевск
|2 : 1
|Челябинск
|15.09.2015
|Динамо
|0 : 3
|Челябинск
|21.09.2015
|Челябинск
|1 : 1
|Нефтехимик
|27.09.2015
|Химик
|2 : 3
|Челябинск
|03.10.2015
|Челябинск
|1 : 3
|Пари НН
|08.10.2015
|Челябинск
|3 : 0
|Волга
|14.10.2015
|Челябинск
|3 : 0
|Сызрань-2003
|20.10.2015
|Челябинск
|2 : 0
|Зенит-Ижевск
|01.11.2015
|Челябинск
|7 : 0
|Лада-Тольятти
|09.09.2015
|Носта
|0 : 1
|Челябинск
|26.10.2015
|Челябинск
|1 : 2
|Носта