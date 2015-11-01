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Игорь Лазарев - статистика

Россия
18 октября 1963 (63)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Челябинск
18
11
5
2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Челябинск
7 : 0
01.11.2015
Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Челябинск
1 : 2
26.10.2015
Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Челябинск
2 : 0
20.10.2015
Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Челябинск
3 : 0
14.10.2015
Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Челябинск
3 : 0
08.10.2015
Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Челябинск
1 : 3
03.10.2015
Нижний Новгород
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Химик
2 : 3
27.09.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур
Челябинск
1 : 1
21.09.2015
Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур
Динамо Киров
0 : 3
15.09.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Носта
0 : 1
09.09.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Ижевск
2 : 1
03.09.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Сызрань-2003
2 : 0
28.08.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Волга
2 : 0
21.08.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Нижний Новгород
0 : 0
16.08.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Челябинск
2 : 0
10.08.2015
Химик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Нефтехимик
1 : 2
03.08.2015
Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Челябинск
3 : 0
28.07.2015
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Лада-Тольятти
0 : 1
20.07.2015
Челябинск
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