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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Атырау
Тобол - Атырау: обзор матча 31 августа 2024
Тобол
31.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Атырау
71'
И. Чесноков
12'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Атырау
Желтая карточка
Р. Асранкулов
90'
+4
Замена
А. Зуев
️️️️
Ц. Мосиашвили
80'
78'
Замена
Х. Тоиров
️️️️
И. Стасевич
ГОЛ! 1:1!
И. Чесноков
71'
63'
Замена
Р. Джуматов
️️️️
А. Нойок
Замена
П. Эужениу
️️️️
Р. Кошта
60'
55'
Желтая карточка
И. Стасевич
46'
Замена
️️️️
Ф. Олимзода
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сигневич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
4-2-1-2-1
92
Покатилов
3
Асранкулов
45
Миладинович
5
Ндиайе
5
Габараев
6
Эдедем
11
Эль-Мессауди
10
Мосиашвили
17
Чесноков
11
Иванович
19
Кошта
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
2
Адамбаев
26
Керимжанов
18
Степанов
55
Нойок
63
Олимзода
34
Новак
14
Жагоров
16
Крисиума
7
Стасевич
14
Сигневич
10
Мосиашвили
17
Зуев
17
Зуев
10
Мосиашвили
19
Кошта
99
Эужениу
99
Эужениу
19
Кошта
Барбоза
4
Жумаханов
4
Жумаханов
Барбоза
55
Нойок
10
Джуматов
10
Джуматов
55
Нойок
7
Стасевич
7
Тоиров
7
Тоиров
7
Стасевич
Остались в запасе
Тобол
Атырау
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
19
Геворг Наджарян
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Тобол - Атырау
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
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