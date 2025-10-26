Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2025
Атырау - Тобол
Атырау - Тобол: онлайн-трансляция 27 мая 2026
Атырау
27.05.2026, среда, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
- : -
Не начался
Тобол
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атырау - Тобол
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Атырау
Тобол
Глущенков нашел новый клуб
27 февраля, 11:46
4
«Пари НН» может расстаться с игроком, проведшим в клубе 6 лет
7 января, 08:40
1
Экс-игроки «Спартака» и «Ахмата» подписали контракты с казахстанским клубом
6 января, 13:34
1
«Улытау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025
26 октября 2025, 11:50
«Улытау» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 1.87
25 октября 2025, 11:43
«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2025
18 октября 2025, 12:50
«Атырау» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.87
17 октября 2025, 10:32
«Атырау» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025
13 сентября 2025, 13:50
«Атырау» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.68
12 сентября 2025, 10:37
«Кайсар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2025
23 августа 2025, 15:46
Больше новостей
Казахстан. Премьер-лига
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
- : -
07.03.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Алтай
- : -
07.03.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
- : -
07.03.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
- : -
07.03.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
- : -
08.03.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
- : -
07.03.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Алтай
- : -
07.03.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
- : -
07.03.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
- : -
07.03.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
- : -
08.03.2026
Каспий
Последние матчи
Атырау
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
3 : 2
26.10.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
2 : 2
26.10.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 2
19.10.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Атырау
1 : 1
18.10.2025
Женис
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
0 : 2
04.10.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
3 : 2
26.10.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Атырау
1 : 1
18.10.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
1 : 5
27.09.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
1 : 0
13.09.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кайсар
0 : 0
23.08.2025
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
2 : 2
26.10.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 2
19.10.2025
Тобол
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
0 : 2
04.10.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
1 : 0
28.09.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
24.09.2025
Ордабасы
Архив
