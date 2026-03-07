07.03.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-1-3
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
21
Альварес
20
Жуков
12
Топалов
7
Соса
10
11
Шушеначев
4-1-3-1-1
1
Бусурманов
4
22
Марочкин
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Мякиш
21
Жагоров
30
Герра
8
Тагыберген
17
Марат
99
20
Жуков
30
Корзун
30
Корзун
20
Жуков
21
Альварес
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
21
Альварес
31
Танжариков
29
29
31
Танжариков
7
Соса
17
Нани
17
Нани
7
Соса
10
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
10
8
Тагыберген
47
Усенов
47
Усенов
8
Тагыберген
30
Герра
17
Зуев
17
Зуев
30
Герра
17
Марат
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Марат
18
Милованович
18
Милованович
21
Жагоров
13
13
21
Жагоров
Остались в запасе
Актобе
Тобол
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Актобе - Тобол
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Тобола», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»