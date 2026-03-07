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  • «Актобе» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Актобе» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 13:50
Актобе
07.03.2026, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Тобол
24' Д. Соса 46' A. Zeljkovic 68' Т. Досмагамбетов 74' И. Ордец
72' Ж. Жумашев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
20
Георгий Жуков
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
10
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
30
Луис Герра
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Дамир Марат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
30
Никита Корзун
ОП
16
Аян Байдавлетов
ОП
29
M. Kikbaev
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
17
Нани
ЛВ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
19
Виталий Латурнус
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
21
Альварес
20
Жуков
12
Топалов
7
Соса
10
11
Шушеначев
4-1-3-1-1
1
Бусурманов
4
22
Марочкин
5
Ндиайе
3
Асранкулов
6
Мякиш
21
Жагоров
30
Герра
8
Тагыберген
17
Марат
99
20
Жуков
30
Корзун
30
Корзун
20
Жуков
21
Альварес
16
Байдавлетов
16
Байдавлетов
21
Альварес
31
Танжариков
29
29
31
Танжариков
7
Соса
17
Нани
17
Нани
7
Соса
10
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
10
8
Тагыберген
47
Усенов
47
Усенов
8
Тагыберген
30
Герра
17
Зуев
17
Зуев
30
Герра
17
Марат
7
Жумашев
7
Жумашев
17
Марат
18
Милованович
18
Милованович
21
Жагоров
13
13
21
Жагоров
Остались в запасе
Актобе
Тобол
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
33
Ivan Pivovarov
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Амин Талаль
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
19
Даурен Жумат
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Статистика матча Актобе - Тобол
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Тобола», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Тобол»

«Актобе» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Актобе
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