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  • «Тобол» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Тобол» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 13:50
Тобол
16.03.2026, понедельник, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Жетысу
58' У. Милованович 60' Ж. Жумашев
67' М. Жакипбаев 90+8' С. Мужиков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Жаслан Жумашев
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Жетысу
88
Степан Сикач
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
9
Шохан Абзалов
ЛВ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
27
Марко Зиванович
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
30
Луис Герра
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
99
R. Hebaj
ЦФ
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
3-2-2-3
44
Устименко
3
Асранкулов
4
3
Глущенков
67
Калмырза
8
Тагыберген
17
Зуев
7
Жумашев
18
Милованович
13
15
Вукчевич
4-2-3-1
88
Сикач
4
Кашкен
15
Пайович
5
Орынбасар
23
Балтабеков
11
Добай
10
Мосиашвили
9
Абзалов
7
Мужиков
90
Йованович
27
Зиванович
15
Вукчевич
30
Герра
30
Герра
15
Вукчевич
8
Тагыберген
47
Усенов
47
Усенов
8
Тагыберген
7
Жумашев
21
Жагоров
21
Жагоров
7
Жумашев
18
Милованович
19
Жумат
19
Жумат
18
Милованович
9
Абзалов
17
Нурбол
17
Нурбол
9
Абзалов
90
Йованович
20
20
90
Йованович
5
Орынбасар
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
5
Орынбасар
Остались в запасе
Тобол
Жетысу
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
99
R. Hebaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Тобол - Жетысу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Жетысу», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Жетысу»

«Тобол» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Тобол
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