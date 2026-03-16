Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Жетысу», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Жетысу»