16.03.2026, понедельник, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-2-2-3
44
Устименко
3
Асранкулов
4
3
Глущенков
67
Калмырза
8
Тагыберген
17
Зуев
7
Жумашев
18
Милованович
13
15
Вукчевич
4-2-3-1
88
Сикач
4
Кашкен
15
Пайович
5
Орынбасар
23
Балтабеков
11
Добай
10
Мосиашвили
9
Абзалов
7
Мужиков
90
Йованович
27
Зиванович
15
Вукчевич
30
Герра
30
Герра
15
Вукчевич
8
Тагыберген
47
Усенов
47
Усенов
8
Тагыберген
7
Жумашев
21
Жагоров
21
Жагоров
7
Жумашев
18
Милованович
19
Жумат
19
Жумат
18
Милованович
9
Абзалов
17
Нурбол
17
Нурбол
9
Абзалов
90
Йованович
20
20
90
Йованович
5
Орынбасар
21
Жакипбаев
21
Жакипбаев
5
Орынбасар
Остались в запасе
Тобол
Жетысу
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
99
R. Hebaj
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
99
R. Hebaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
22
Данил Подымский
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
ЦП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Тобол - Жетысу
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Жетысу», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»