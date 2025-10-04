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Казахстан. Кубок
Ордабасы - Тобол
Ордабасы - Тобол: обзор матча 04 октября 2025
Ордабасы
04.10.2025, суббота, 17:00
Казахстан. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Тобол
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ордабасы - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
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