Матч 19 тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Ордабасы» пройдет 26 июля 2026 года в Алматы на стадионе «Орталык». Это центральная встреча тура, в которой сойдутся первая и вторая команды турнирной таблицы: «Ордабасы» имеет 43 очка после 18 матчей, «Кайрат» отстает на одно очко, но провел на игру больше. Хозяева находятся в фантастической форме – пять побед подряд, лучшая атака и оборона в лиге за последние матчи. Гости, в свою очередь, не проигрывают в 26 из 28 последних встреч и показывают стабильность, забивая в 11 матчах подряд. Сможет ли «Кайрат» использовать преимущество домашнего поля и свою успешную историю встреч с «Ордабасы», чтобы возглавить таблицу, или гости подтвердят статус лидера и продолжат свою впечатляющую серию? Кто окажется сильнее в этом принципиальном противостоянии и почему матч обещает быть ярким и результативным?

Кто победит в матче

«Кайрат» подходит к игре с потрясающей статистикой: команда побеждает в пяти последних матчах чемпионата, забивает в семи турах подряд и имеет лучшую разницу мячей в лиге (+24) и больше всех голов (37 в 19 матчах). В атаке алматинцы демонстрируют высочайшую эффективность – 2.40 гола в среднем за последние пять игр, при этом пропускают всего 0.60 за матч, что говорит о сбалансированности игры. Лучший бомбардир Жоржинью забил девять мячей в 22 матчах, но вокруг него результативно действуют и другие исполнители. Важнейшим козырем хозяев является домашний стадион: в очных встречах с «Ордабасы» на своем поле «Кайрат» не проигрывает в семи из девяти последних матчей и забивает в пяти из семи последних встреч. В первом круге алматинцы уступили в гостях (1:2), но дома у них есть все шансы взять реванш.

«Ордабасы» также находится в прекрасной форме: команда не проигрывает в 26 из 28 последних матчей во всех турнирах и забивает в 11 встречах подряд. Гости имеют больше всех побед в чемпионате (13) и занимают первое место, опережая «Кайрат» на одно очко при матче в запасе. В атаке шымкентцы действуют результативно – 2.00 гола в среднем за последние пять игр, при этом оборона пропускает 1.00 за матч. В личных встречах у «Ордабасы» есть свои аргументы: они забивают в последних матчах против «Кайрата», а в первом круге сумели переиграть соперника. Однако в гостях у них редко получается побеждать «Кайрат», и длительная серия без поражений будет подвергнута серьезному испытанию.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на лидерство гостей. «Кайрат» имеет преимущество домашнего поля, более мощную атаку и надежную оборону в последних матчах, а также положительную статистику очных встреч на своем поле. «Ордабасы» – опасный соперник, но в Алматы им будет сложно прервать победную серию хозяев. Победа «Кайрата» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях на поле «Кайрата» хозяева имеют преимущество, не проигрывая в семи из девяти последних матчей и стабильно забивая «Ордабасы» в пяти из семи последних встреч. Однако гости также регулярно поражают ворота хозяев, что делает этот матч результативным. Текущая форма обеих команд впечатляет, но домашняя поддержка и статистика личных встреч склоняют чашу весов в сторону «Кайрата», который должен использовать свой шанс, чтобы выйти на первое место.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Кайрат» сумеет обыграть «Ордабасы» в матче 19 тура чемпионата Казахстана, продолжая свою победную серию и выходя на первое место в таблице. Хозяева имеют преимущество домашнего поля, мощную атаку и надежную оборону, а также положительную статистику личных встреч на своем поле. Гости, несмотря на свою стабильность, вряд ли смогут прервать победный ход «Кайрата» в Алматы, где хозяева традиционно сильны. Учитывая, что обе команды регулярно забивают, матч обещает быть результативным, но победа должна остаться за хозяевами. Ставка на победу «Кайрата» за 2.50 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Кайратом» и «Ордабасы» состоится 26 июля 2026 года в Алматы на стадионе «Орталык» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Kazsport.