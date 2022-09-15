Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Ордабасы
Кайрат - Ордабасы: обзор матча 15 сентября 2022
Кайрат
15.09.2022, четверг, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ордабасы
45'
Ж. Пауло
8'
М. Федин
87'
А. Бахтияров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Ордабасы
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Бахтияров
80'
Замена
А. Добай
️️️️
Н. Шершнев
80'
Замена
L. Enrique Gedes
️️️️
М. Федин
Замена
В. Швырев
️️️️
А. Шушеначев
74'
66'
Замена
Э. Астанов
️️️️
С. Ньюадзи
65'
Замена
В. Садовский
️️️️
Ш. Умаров
Замена
Д. Усенов
️️️️
А. Ульшин
64'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пауло
45'
29'
Желтая карточка
К. Султанов
Замена
В. Ульянов
️️️️
Д. Устименко
22'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Федин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
2
Одил Абдумажидов
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
17
Никита Шершнев
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
28
Rustam Emirov
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Ордабасы
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
16
Виктор Брага
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
99
Luis Enrique Gedes
ЦП
11
Адильхан Добай
ПП
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
4-3-3
44
Устименко
4
Кейлер
3
Баньяк
5
Васин
6
Садыбеков
23
Ульшин
29
Крачковский
22
Астанов
11
Шушеначев
22
Сейдахмет
11
Пауло
3-1-2-4
1
Шайзада
2
Абдумажидов
44
Султанов
13
Турсынбай
9
Бородин
17
Бахтияров
11
Федин
17
Ньюадзи
17
Шершнев
9
Батищев
17
Умаров
44
Устименко
1
Ульянов
1
Ульянов
44
Устименко
23
Ульшин
47
Усенов
47
Усенов
23
Ульшин
11
Шушеначев
18
Швырев
18
Швырев
11
Шушеначев
11
Федин
99
99
11
Федин
17
Шершнев
11
Добай
11
Добай
17
Шершнев
17
Ньюадзи
10
Астанов
10
Астанов
17
Ньюадзи
17
Умаров
90
Садовский
90
Садовский
17
Умаров
Остались в запасе
Кайрат
Ордабасы
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
28
Rustam Emirov
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
6
Доминик Динга
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Остались в запасе
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Лев Кургин
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
28
Rustam Emirov
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
6
Доминик Динга
ЦЗ
16
Виктор Брага
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Кайрат - Ордабасы
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Кайрат
Ордабасы
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 10:58
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Мьелльбю» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 10:58
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Кайрата» и «Алтая» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+